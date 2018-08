Hamburg (www.aktiencheck.de) - Die Handelsstreitigkeiten halten die Märkte in Atem, so Dr. Bernd Meyer, Chefstratege Wealth and Asset Management bei Berenberg. Derzeit verunsichere die Marktteilnehmer die Ankündigung der USA, die Zölle auf chinesische Importe erneut anheben zu wollen. Der Goldpreis könne von der allgemeinen Unsicherheit nicht profitieren. ...

