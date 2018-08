Zürich (ots) - Die Auswertung der Kundenbewertungen des 1.

Halbjahres 2018 gibt dem Swissness-Konzept von e-domizil recht. Auf

dieses lässt sich der Erfolg des grössten Schweizer

Online-Vermittlers von Ferienwohnungen und Ferienhäusern

zurückführen. Die Kundenzufriedenheit ist hoch und steht in direktem

Zusammenhang mit dem professionellen Service aus der Schweiz.



Mit ausgeprägter Swissness verfolgt e-domizil ein Erfolgskonzept.

Dies bestätigen die positiven Auswertungen bezüglich

Kundenzufriedenheit im ersten Halbjahr. Der Durchschnittswert liegt

bei 4.7 von 5 Sternen. Gerade Schweizer Gäste schätzen es, von einem

Schweizer Unternehmen und zudem in Mundart betreut zu werden. Nebst

Deutsch werden die Kunden auch in den weiteren Landessprachen

Französisch und Italienisch kompetent beraten sowie auf Englisch.

Dies führt dazu, dass sie sich gut aufgehoben und professionell

betreut fühlen. Persönlichkeit ist die Devise: von Schweizern für

Schweizer.



Heutzutage sind viele Servicecenter im Ausland stationiert, dies

hat jedoch den grossen Nachteil, dass Kundennähe verloren geht und

somit das damit verbundene Vertrauen. e-domizil schafft Nähe zum

Kunden. Die langjährige Erfahrung des Unternehmens und der

Mitarbeiter gewährt zudem die nötige Professionalität.



Dies bestätigen auch die Kunden von e-domizil, wie die folgende

Bewertung aufzeigt:



"e-domizil ist telefonisch gut erreichbar. Fragen werden

kompetent, für uns Schweizer in Mundart beantwortet. Wir haben bei

anderen Anbietern schlechte Erfahrungen mit Callcentern im Ausland

gemacht. Schlechtes Deutsch, nichtssagende Antworten."



e-domizil ist stark in der Schweizer Tourismusbranche verankert

und kann den Anteil an Reisen in die Schweiz stetig ausbauen (+ 16%

in den ersten sieben Monaten). Als Spezialist für Ferienwohnungen in

der Schweiz bucht die Mehrheit der Gäste von e-domizil, rund 63%,

Ferien in die Schweiz.



Über e-domizil AG



Mit mehr als 250'000 Ferienwohnungen in über 80 Ländern

positioniert sich e-domizil an der Spitze der Online-Vermittler von

Ferienwohnungen und Ferienhäusern in der Schweiz. Bei keinem anderen

Schweizer Anbieter finden Ferienhungrige mehr Auswahl an

Ferienwohnungen und Ferienhäusern zur Online-Buchung. Für optimalen

Kundenservice steht ein mehrsprachiges Serviceteam an sechs Tagen die

Woche zur Verfügung.



