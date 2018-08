Fritz Steimle hatte über 30 Jahre lang das Institut für Angewandte Thermo-dynamik und Klimatechnik der Universität Essen geleitet und gehörte zu den ersten berufenen Professoren der damals neu gegründeten Universität. Hier übte er auch das Amt des Rektors aus und war in dieser Funktion jahrelang Vorsitzender der westdeutschen Rektorenkonferenz. Seine Verdienste um die Kälte- und Klimabranche sind so vielfältig, dass jede Aufzählung nur lückenhaft sein kann: unter anderem war er über 30 Jahre Vorsitzender des Fachverbandes Gebäude-Klima FGK und hat in dieser Zeit maßgeblich auf die Entwicklungen der Branche Einfluss genommen. Weitere Meilensteine waren der Vorsitz des Internationalen Kälteinstitutes IIF, die Mitgliedschaft im Aufsichtsrat einiger Unternehmen, verschiedene Ämter im Deutschen Kälte- und Klimatechnischen Verein DKV, Vorsitz und Obmannschaft ...

