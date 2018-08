Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Adidas vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 235 Euro belassen. Die Kennziffern dürften nicht gerade spektakulär ausfallen, aber doch so gut, dass seine Jahresprognose für den Nettogewinn nicht in Gefahr sei, schrieb Analyst Fred Speirs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die große Frage sei aber, ob der Sportartikelkonzern seinen Umsatzausblick für 2018 senken werde./edh/ag Datum der Analyse: 07.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

