München (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Niederkaltenkirchen goes Minga: Den Eberhofer hat's bös erwischt! Erst wird er nach München strafversetzt und dann bekommt er auch noch einen Nebenbuhler. Ob die Hochzeitsglocken da überhaupt noch läuten werden? Zum Glück gab es auf der Premiere im Mathäser Filmpalast in München tatkräftige Unterstützung für den Franz: Mitbewohner Rudi, die Spezln Flötzinger, Simmerl und Wolfi, die Oma mit Papa Eberhofer, Hund Ludwig und der Susi im Schlepptau und viele andere wagten sich in die Landeshauptstadt.



Kino ist der beste Sonnenschutz - trotz hochsommerlicher Temperaturen feierte das Premierenpublikum mit tosendem Applaus im angenehm kühlen Mathäser-Kino die Darsteller Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Enzi Fuchs, Eisi Gulp, Sigi Zimmerschied, Daniel Christensen, Gerhard Wittmann, Stephan Zinner, Max Schmidt, Nora Waldstätten, Gedeon Burkhard, Ferdinand Hofer und Harry G. Auch Bestseller-Autorin Rita Falk, Regisseur Ed Herzog, Produzentin Kerstin Schmidbauer, Constantin Film-Vorstandsvorsitzender Martin Moszkowicz und Vorstandsmitglied Oliver Berben, Co-Produzentin Stephanie Heckner, Staatsminister Georg Eisenreich, Drehbuchautor Stefan Betz, wie auch die Geschäftsführerin des FilmFernsehFonds Bayern Dorothee Erpenstein amüsierten sich zusammen mit dem Film-Dreamteam bei der anschließenden Premierenfeier.



Nach den sensationellen Erfolgen von DAMPFNUDELBLUES, WINTERKARTOFFELKNÖDEL, SCHWEINSKOPF AL DENTE und GRIESSNOCKERLAFFÄRE, die zusammen über 2,4 Mio. Fans im Kino erreicht haben, ist SAUERKRAUTKOMA die fünfte Verfilmung eines Eberhofer-Bestsellers.



Auf Kinotour geht's ab dem 8. August! Alle Infos dazu unter http://sauerkrautkoma-film.de/kinotour/presse.



SAUERKRAUTKOMA ist eine Constantin Film Produktion in Co-Produktion mit der ARD Degeto und dem Bayerischen Rundfunk und wurde mit Mitteln des FilmFernsehFonds Bayern, des Deutschen Filmförderfonds sowie der Filmförderungsanstalt gefördert.



Darsteller: Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff, Enzi Fuchs, Eisi Gulp, Gerhard Wittmann, Nora Waldstätten, Gedeon Burkhard, Sigi Zimmerschied, Daniel Christensen, Stephan Zinner, Max Schmidt, Ferdinand Hofer, Thomas Kügel, Ulrike Beimpold und als Gäste Michael Ostrowski und Harry G. Executive Producer: Christine Rothe Co-Produzentinnen: Stephanie Heckner (BR), Katja Kirchen (ARD Degeto), Christine Strobl (ARD Degeto) Produzentin: Kerstin Schmidbauer Drehbuch: Stefan Betz und Ed Herzog nach dem Roman von Rita Falk Regie: Ed Herzog



Pressematerial finden Sie zum Download unter: https://constantinfilm.medianetworx.de.



OTS: Constantin Film newsroom: http://www.presseportal.de/nr/12946 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_12946.rss2



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an unsere betreuenden Agenturen:



ana radica! Presse Organisation (TV, Print, Radio PR) Ana Radica, Eva-Maria Heß Tel.: 089 / 23 66 12-0 E-Mail: anaradica@ana-radica-presse.com, evahess@ana-radica-presse.com



PURE ONLINE (Online) Ulli Palm Tel: 030 / 28 44 509-16 E-Mail: ulli.palm@pureonline.de