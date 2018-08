Aus Sicht des Netzwerk-Pioniers Facebook ist es ein durchaus logischer und naheliegender Gedanke: Einfach mal ein paar große Banken nach den Finanzdaten ihrer Kunden fragen, um demnächst die Kommunikation zwischen Kunde und Bank über den Messenger-Dienst von Facebook laufen zu lassen. Bank-Geschäfte ließen sich doch per Chat viel einfacher und schneller abwickeln, als wenn der Kunde stundenlang in Telefonwarteschleifen hänge, argumentierte Facebook in einer Stellungnahme zu einem Bericht im "Wall ... (Claudia Wallendorf)

