Die Commerzbank hat die Einstufung für Wüstenrot & Württembergische (W&W) vor den am 13. August erwarteten Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Der Nettogewinn des Versicherers dürfte im ersten Halbjahr im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 30 Prozent zurückgegangen sein, schrieb Analyst Michael Dunst in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hauptgründe seien eine höhere Steuerquote sowie rückläufige Profite im Segment Schaden- und Unfallversicherung./ck/ag Datum der Analyse: 07.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2018-08-07/12:41

ISIN: DE0008051004