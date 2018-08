I Squared Capital erwirbt zum 1. August 2018 alle Anteile von TIP Trailer Services

I Squared Capital (ISQ), eine unabhängige globale Infrastruktur-Investmentgesellschaft, hat die Akquisition über ihren ISQ Global Infrastructure Fund II abgeschlossen und von der HNA Group (International) Company Limited 100 Prozent der Anteile an TIP Trailer Services erworben, einem der führenden Leasing- und Service-Anbieter für Trailer in Europa und Kanada. Nachdem alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt und die Abschlussbedingungen erfüllt waren, wurde der Verkauf zum 1. August 2018 abgeschlossen.

Bob Fast, CEO von TIP Trailer Services, kommentierte: "Das Senior Leadership Team von TIP und ich selbst freuen uns auf diesen nächsten Schritt unseres Unternehmens in die Zukunft. Wir sind überzeugt, dass unsere Kunden, Partner und unser neuer Teilhaber davon profitieren werden."

Unsere Strategie TIP 2020 wird sich weiterhin auf die Bedürfnisse unserer Kunden konzentrieren, und wir werden weiter auf die Eckpfeiler unseres Erfolges bauen. Unsere herausragende Marktstellung in Europa verleiht uns eine ideale Ausgangsposition für eine weltweite Expansion, insbesondere nach Nordamerika. Außerdem werden wir unser Anlagenspektrum so ausbauen, dass wir den Bedürfnissen unserer Kunden durch unser weitreichendes Netzwerk und unsere Kundenplattform, die höchste Servicestandards erfüllen, nachkommen können.

"Ich möchte allen Mitarbeitern von TIP in allen Funktionen und Regionen dafür danken, dass sie unseren Erfolg in den vergangenen Jahren möglich gemacht und uns die Zuversicht für eine weitere erfolgreiche Zukunft gegeben haben", so Bob Fast abschließend.

Hinweise für die Redaktion:

Über I Squared Capital

I Squared Capital ist eine unabhängige globale Infrastruktur-Investmentgesellschaft mit Fokus auf den Bereichen Energieversorgung, Versorgungsbetriebe, Telekommunikation und Transportwesen in Amerika, Europa und Asien. Das Unternehmen unterhält Niederlassungen in New York, Houston, London, Neu-Delhi, Hongkong und Singapur.

Über TIP Trailer Services

TIP Trailer Services ist einer der führenden Anlagenservice-Anbieter Europas und Kanadas. Das Unternehmen ist spezialisiert auf das Leasing, die Vermietung, Wartung und Reparatur von Trailern sowie auf andere Mehrwertdienste und bietet diese Dienste Transport- und Logistikunternehmen in Europa und Kanada an. TIP mit Sitz in Amsterdam bedient seine Kunden an 86 Standorten in über 17 Ländern.

