"Gas ist ein Wachstumsmarkt weltweit", sagte Finanzvorstand Christopher Delbrück am Dienstag auf einer Telefonkonferenz anlässlich der Halbjahresbilanz. Uniper suche daher gezielt nach Möglichkeiten, das Geschäft auszubauen. So soll zum Beispiel der Standort Scholven in Gelsenkirchen perspektivisch auf Gas umgestellt werden. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...