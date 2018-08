Von Barbara Millner

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler ist im zweiten Quartal vor allem dank guter Geschäfte in der Industriesparte gewachsen. Dabei sei das Geschäft in diesem Segment, das alle großen Konzerne mit unter anderem Produkten für Windkraft oder Eisenbahn beliefert, besser als erwartet gelaufen, sagte CEO Klaus Rosenfeld im Gespräch mit Dow Jones Newswires. Etwas Sorgen bereiten ihm die inzwischen wieder höheren Preise für den wichtigen Rohstoff Stahl. An der Prognose 2018 muss der global aufgestellte Konzern deswegen aber nicht rütteln.

Im Industriesegment sei die bereinigte EBIT-Marge im ersten Halbjahr um 3 Prozentpunkte auf 11,6 Prozent gestiegen, hob der Manager hervor. Von einer Erhöhung der Jahresprognose (9 bis 10 Prozent) sieht er aber ab. "Das zweite Halbjahr ist weiter mit Herausforderungen verbunden. Wir müssen sehen, wie sich das Geschäft im dritten Quartal weiterentwickelt." Für den Umsatz der Sparte hat das Unternehmen aus Herzogenaurach zuvor die Prognose erhöht: Er soll währungsbereinigt um 6 bis 7 statt 3 bis 4 Prozent wachsen. Im ersten Halbjahr waren es 10 Prozent Plus.

Geschäft im Automotive-OEM-Bereich weiter schwierig

Für den Konzern haben alle Ziele weiter Bestand. Demnach soll die bereinigte EBIT-Marge 10,5 bis 11,5 Prozent betragen, sagte Rosenfeld. In Richtung welchen Rands sie sich bewege, sei noch nicht absehbar. Er räumte ein, dass die Zukunft vor allem im Geschäft mit den Automobil-Erstausrüstern weiter herausfordernd sei. Angesichts der Handelskonflikte sei die Investitionsfreude gedämpft.

Die Sparte Automotive OEM ist Schaefflers größtes Segment. Sie steigerte den Umsatz im ersten Halbjahr um währungsbereinigt 4,8 Prozent auf knapp 4,6 Milliarden Euro, angeschoben vom guten Geschäft in China (plus 13,4 Prozent). Die Marge hinkte indes hinterher, sie sank auf 9,2 von 10,7 Prozent. Industrie brachte es auf knapp 1,7 Milliarden Euro Umsatz, und das zuletzt wieder belebte Automotive-Aftermarket-Geschäft auf 925 Millionen Euro.

WLTP-Standard noch ohne Folgen - Gegenwind bei Rohstoffen

Der neue Abgasprüfzyklus WLTP in Deutschland, der bei einigen Autoherstellern bereits zu Verzögerungen bei den Auslieferungen führt, hat für Schaeffler bisher keine Folgen. Der mögliche verzögerte Absatz von Autos sei ein beherrschbares Thema, sagte Rosenfeld und wies darauf hin, dass Schaeffler als global tätiger Konzern Hersteller auch in anderen Ländern beliefere.

Der Stau in der Lieferkette könnte sich womöglich sogar positiv auswirken - auf das Aftermarket-Geschäft. So könne es sein, "dass ein Kunde erstmal kein neues Auto kauft, sondern das alte reparieren lässt".

Gegenwind erwartet der Manager indes von der Rohstofffront. Das wichtige Ausgangsmaterial Stahl ist inzwischen nach jahrelangen Preisrückgängen teurer geworden. "Das erfordert aber aus heutiger Sicht keine Anpassung der Jahresprognose", sagte der CEO. Schaeffler beziehe Stahl von mehreren 100 Lieferanten weltweit und sichere sich auch gegen Schwankungen bei dem Rohstoff ab.

Weitere Zukäufe im Blick

Zu weiterem Wachstum sollen auch weitere Akquisitionen beitragen. Schaeffler schaut sich dabei nach ergänzenden technologisch interessanten Zielen in allen Sparten um. Für die Zukäufe will der Chef 100 bis 500 Millionen Euro in die Hand nehmen. "Es gibt eine ganze Reihe interessanter Möglichkeiten", sagte Rosenfeld, wollte sich aber nicht tiefer in die Karten schauen lassen. Auch einen maximal möglichen Preis wollte er nicht beziffern. "Wir haben heute ein Investment Grade Rating und genügend finanziellen Spielraum."

Der am Vortag vermeldete Erwerb der "Drive-by-wire"-Technologie der Paravan GmbH ist in den Augen des CEO ein "wichtiger Schritt und eine tolle Transaktion". Damit sei Schaeffler in einen Zukunftsmarkt eingestiegen und könne sein Portfolio ausbalancieren. Die beiden Gesellschaften wollen ein Gemeinschaftsunternehmen gründen, um die Technologie für selbstfahrende Autos weiterzuentwickeln. Schaeffler wird daran 90 Prozent halten.

Die Aktie notiert um die Mittagszeit um rund 7,5 Prozent höher.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 07, 2018 06:37 ET (10:37 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.