Die ganz großen Namen machen derzeit die Musik bei Wirecard (WKN: 747206): Zukünftig wird der Münchner Konzern mit Smartphone-Gigant Apple (WKN: 865985) Geschäfte machen. Gemeinsam mit der Deutschen Bank (WKN: 514000) wird man den Zahldienst Apple Pay in Deutschland einführen. Das gab der DAX-Konzern in spe am Mittwoch vergangener Woche bekannt. Unterdessen profitiert Wirecard weiter vom 200-Euro-Kursziel von Goldman Sachs.

Die Megatrends Online Payment, E-Commerce sowie demographische Entwicklungen lassen die Kassen gehörig klingeln. Für das erste Halbjahr 2018 verbuchte Wirecard ein Gewinnwachstum von +39,1% beim EBITDA auf 246 Mio. Euro bei einem Umsatz von 897 Mio. Euro (+45,8%). Der Gewinn soll weiter sprudeln. Für das Gesamtjahr will Wirecard ein EBITDA zwischen 520 und 545 Mio. Euro erzielen. Die Aktie antwortet auf ihre Weise und schiebt ...

