Paris (www.fondscheck.de) - Die Analysten der BNP Paribas stellen in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate" den BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll ETF (ISIN LU1291109616/ WKN A2AE6P) vor.Auf Rückschläge an den Kapitalmärkten sollten Anleger immer vorbereitet sein. Insbesondere Aktien hätten sich von ihren diesjährigen Höchstkursen teilweise um einige Prozentpunkte entfernt. Auch am Anleihemarkt mache sich zunehmend Unsicherheit breit. Eine möglicherweise bevorstehende Zinswende im Euroraum sorge für Nervosität unter den Anlegern. Gerade wer langfristig investiere, sollte versuchen, sein Portfolio robust aufzustellen. Ein effektiver Beitrag zu einem ausgewogenen Portfolio könnten Rohstoffe sein. Doch wie baue man Rohstoffe in ein langfristig ausgerichtetes Portfolio ein? ...

