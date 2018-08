Hier geht's zum Video

Mit Einlagen auf Yuan-Geschäfte will Chinas Notenbank den Verfall der Währung aufhalten. Kann das gelingen? Welche Folgen hat das für Optionsschein-Investoren, Patrick Kesselhut von der Commerzbank? Patrick Kesselhut von der Commerzbank erklärt im Gespräch mit Antje Erhard, was China gegen den Kursverfall des Yuan tun will. Und welche Folgen das für Anleger hier zu Lande haben könnte. Was bedeutet da die Einlagenpflicht, die ab 6. August in China gilt?