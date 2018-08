Bekanntlich kauft Siemens eigene Aktien zurück - das derzeit laufende Programm ist bereits am 11. November 2015 beschlossen worden, wie das Unternehmen mitteilt. Start des Programms war der 2. Februar 2016 - und dieses Programm ist immer noch aktuell. Es soll "spätestens" am 15. November 2018 enden und als Volumen wurden "bis zu" 3 Mrd. Euro genannt. Erfreulicherweise ist Siemens da sehr transparent und nennt sogar tagesgenau die Menge an Siemens-Aktien, die im Rahmen dieses Programms zurückgekauft ... (Peter Niedermeyer)

