Wegen der Teilräumung des Frankfurter Flughafens hat die Lufthansa große Teile ihrer Abfertigung gestoppt. In den Bereichen A und Z können Passagiere nicht mehr ein- oder aussteigen, teilte das Unternehmen am Dienstagmittag mit. Ankommende Flugzeuge müssten auf dem Vorfeld mit den Passagieren an Bord warten. Über Verspätungen und Flugausfälle könne man noch nichts sagen. Die Bundespolizei hat den vorwiegend von Lufthansa genutzten Teilbereich des Terminals 1 aus Sicherheitsgründen gesperrt und evakuiert. Am Frankfurter Flughafen gibt es zudem ein zweites, von der Sperrung nicht betroffenes Terminal./ceb/DP/tos

