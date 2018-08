Baden-Baden (ots) -



Die beliebte SWR Koch-Doku geht auch 2018 wieder mit sechs Frauen auf Tour und kürt in einer eigenen, neuen Finalfolge die Siegerinnen über die beste Vorspeise, das leckerste Hauptgericht und das köstlichste Dessert. In der dritten der sieben Folgen, am Mittwoch, 15. August 2018, geht es um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen zu Andrea Koch in den Rhein-Neckar-Kreis.



Beeren soweit das Auge reicht



Dieses Jahr war für Beerenanbauer arbeitsintensiv. Die verschiedenen Früchte wurden alle zu derselben Zeit reif. Andrea Koch baut auf ihrem Hof Himbeeren, rote und schwarze Johannesbeeren, Stachelbeeren und Josta-Beeren, eine Kreuzung aus schwarzen Johannisbeeren und Stachelbeeren an. In Edingen-Neckarhausen, zwischen Heidelberg und Mannheim, liegt der Heldenhof der Kochs mit 55 Hektar Land - mitten in der Metropolregion Rhein-Neckar. Auf dem Hof halten die Kochs auch Schweine und Hühner und bauen eigenes genfreies Soja als Futter an. Einer der drei Söhne ist Agraringenieur und bewirtschaftet den Betrieb seit einem Jahr gemeinsam mit seinem Vater. Mit neuen Ideen schaffen die beiden eine sichere Basis für den Hof, damit es auch in Zukunft hier noch Fleisch, Eier und natürlich frische Beeren direkt vom Bauern gibt. Ein Wettkochen mit Leidenschaft Im Sommer 2018 sind sechs Frauen mit dem Oldtimerbus unterwegs in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Sie sind kompetent in Sachen Landwirtschaft, engagieren sich in ihren Gemeinden und kochen mit Leidenschaft. Für den SWR Kochwettbewerb zaubern sie mit Produkten von Hof und Feldern kreative Gerichte. Reihum laden sich die sympathischen Frauen vom Land gegenseitig auf ihre Höfe ein und servieren den anderen ein leckeres Drei-Gänge-Menü. Nebenbei erfahren sie, wie auf den anderen Höfen gewirtschaftet wird und tauschen sich freundschaftlich aus. Die SWR Kochdoku "Lecker aufs Land" führt auf die Ostalb (1. August), in die Eifel (8. August), in den Rhein-Neckar-Kreis (15. August), in die Pfalz (22. August), in den Westerwald (29. August) und in den Landkreis Schwäbisch Hall (5. September).



Neue Finalfolge feiert die Siegerinnen



Nach der großen Rundreise durch das Sendegebiet des SWR Fernsehens treffen alle sechs noch einmal zusammen. In einer siebten Folge werden die Siegerinnen der besten Vorspeise, des leckersten Hauptgerichts und des köstlichsten Desserts gekürt und ausgiebig gefeiert. Das große Finale mit der Ehrung der Siegerinnen wird am 12. September ausgestrahlt.



Lecker aufs Land



"Lecker aufs Land" ist eine der beliebten Doku-Reihen im SWR Fernsehen. Seit 2011 wird jährlich eine neue Staffel im Sommerprogramm ausgestrahlt. Produziert wird "Lecker aufs Land" von Moviepool und megaherz im Auftrag des SWR. Die Redaktion liegt bei Katrin Grünewald und Stefanie von Ehrenstein.



Sendung



"Lecker aufs Land: Zu Andrea Koch in den Rhein-Neckar-Kreis", Mittwoch, 15. August, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen



