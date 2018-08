FRANKFURT (Dow Jones)--Wegen eines Polizeieinsatzes evakuiert die Bundespolizei derzeit Teile des Terminal 1 des Flughafens Frankfurt. Das Boarding wurde gestoppt und die Sicherheitsbereiche in der Ebene 2 und 3 geräumt, wie die Bundespolizei am Flughafen auf Twitter mitteilte. Evakuiert werden auch die Flugsteige A bis Z, wie der Flughafenbetreiber Fraport ebenfalls auf Twitter mitteilte. Nähere Angaben machten beide zunächst nicht. Grund für den Einsatz ist laut Medienberichten, dass mindestens eine Person unbefugt in den Sicherheitsbereich gelangt sei.

August 07, 2018

