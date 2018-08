Unterföhring (ots) - - Reichweitenstärkster Spieltag der 2. Bundesliga auf Sky: Insgesamt 2,03 Millionen Zuschauer (Z3+), 12 Prozent über dem Vorjahresstart



Unterföhring, 7. August 2018 - Seit Freitag rollt wieder der Ball in den deutschen Stadien und die zweite Bundesliga ist mit der Partie Hamburger SV gegen Holstein Kiel in die neue Saison gestartet. Bereits am 1. Spieltag war das Interesse trotz hochsommerlichen Temperaturen überragend und Sky Sport konnte einen neuen Allzeitrekord erzielen: Insgesamt 2,03 Millionen Zuschauer (Z3+) sahen die neun Partien auf Sky Bundesliga am Wochenende. Es war damit der reichweitenstärkste Spieltag der 2. Bundesliga auf Sky aller Zeiten. Die Reichweiten lagen um 12 Prozent über dem Vorjahresstart.



Allein am Freitagabend sahen 550.000 Zuschauer (Z3+) das Auftaktspiel Hamburger SV gegen Holstein Kiel und die Zweitliga-Premiere des HSV. Es war damit das reichweitenstärkste Zweitligaspiel in der Sendergeschichte. Der Marktanteil für Sky Sport lag bei 2,5 Prozent. Der bisherige Topwert für ein Einzelspiel stammt aus der Saison 2013/14 (Dynamo Dresden gegen 1.FC Köln, 330.000 Zuschauer). Nicht eingerechnet in alle genannten Reichweiten sind die Abrufzahlen via Sky Go, Sky Ticket und die Out-of-Home-Reichweiten in den Sky Sportsbars.



Alle Spiele der 2. Bundesliga live und exklusiv auf Sky



Sky überträgt auch in der Saison 2018/19 alle 306 Spiele der 2. Bundesliga live, wahlweise einzeln und in der Original Sky Konferenz. Alle Partien, darunter auch das Montagabendspiel, werden im deutschen Fernsehen exklusiv bei Sky zu sehen sein.



Aber auch Fußballfans, die noch keine Sky Kunden sind, dürfen sich auf die beste Berichterstattung aus der 2. Bundesliga freuen. Sky Sport News HD wird an jedem Spieltag immer am Freitagabend ab 22.30 Uhr und am Sonntagabend ab 19.30 Uhr die ersten Highlights der 2. Bundesliga im Free-TV zeigen



Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE 1.1; linear



