Der österreichische Schauspieler Josef Hader hat schlechte Erfahrungen mit dem Kiffen gemacht. "Einmal habe ich mit einem Freund in einem Jazzclub Gras geraucht. Keine gute Erfahrung. Ich hab den Bass der Band plötzlich auf der Haut gespürt und fühlte mich wie aus Gummi. Seither nur noch legale Drogen", sagte Hader dem Magazin "Zeit Campus".

Der Kabarettist bevorzugte bereits im Studium "Spritzer", Wein mit Sodawasser.

Und getrunken wurde dort offenbar viel: "Ich hatte lustige Professoren, besonders den in Alter Germanistik. Der trank viel und hat uns auf Mittelhochdeutsch Lieder vorgesungen", so Hader. Nach der Vorlesung sei er mit den Studenten ins Wirtshaus gegangen. Hader hat an der Universität Wien Germanistik und Geschichte studiert.

Schauspiel habe er sich damals nicht zugetraut: "Ich stellte mir vor, dann wäre ich ständig abhängig von Rollenangeboten und darum wahrscheinlich irgendwann Alkoholiker. Im Rückblick betrachtet hatte ich damals also ein sehr realistisches Bild von diesem Beruf."