Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Es sind nicht die einzelnen Geschichten, die dem Euro während der vergangenen Tage immer wieder geschadet haben, sondern deren Summe. Mit dem Resultat, dass sich die Gemeinschaftswährung zum dritten Mal weniger als 50 Stellen dem unteren Ende ihrer Konsolidierungszone zwischen 1,1505 und 1,1855 EUR/USD (ISIN EU0009652759/ WKN 965275) seit deren Komplettierung vor rund sieben Wochen angenähert hat, so die Deutsche Bank AG in einer aktuellen Ausgabe "MÄRKTE am Morgen". ...

Den vollständigen Artikel lesen ...