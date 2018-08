Die Deutsche Telekom-Aktie hat in den letzten Monaten ein regelrechtes Auf und Ab hinter sich. Durch die immer noch andauernden Gespräche zwischen der US-Tochter T-Mobile US und dem möglichen Fusionspartner Sprint kam im zweiten Quartal wieder frischer Wind in die Aktie. Jedoch hielt die Euphorie über einen möglichen Zusammenschluss nur kurz an und die Aktie legte wieder den Rückwärtsgang ein.

Aktuelles zur Aktie: Kommt es nun zur erneuten Kreuzung der gleitenden Durchschnitte?

