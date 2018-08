Berlin (ots) - Der weltweit operierende Coworking und Coliving Anbieter rent24 expandiert nach Russland und übernimmt den Moskauer Coworking und Event Space Telegraph. Das ehemalige Telegrafenamt liegt direkt in der Tverskaya Ulitsa, Moskaus längster und historisch bedeutendster Straße. Die fast 3.000 Quadratmeter große Fläche ist nur etwa fünf Minuten Fußweg vom Roten Platz entfernt. Ein Highlight der Location ist der große Veranstaltungssaal mit einer Deckenhöhe von sieben Metern, zwei Fensterfronten und unverputzten Betonsäulen. Je nach Bedarf kann er als Coworking Bereich oder als Konferenzraum für bis zu 500 Gäste genutzt werden.



"Russland hat enormes Potenzial für uns als Coworking und Coliving Anbieter", sagt Robert Bukvic, Gründer und Geschäftsführer der rent24 GmbH. "In Moskau beispielsweise sind einerseits sehr viele internationale Corporates ansässig und die Startup-Szene ist - besonders durch die gute Informatik-Ausbildung - stark im Kommen. Für Russland ist andererseits Deutschland als Absatzmarkt hochinteressant. Durch unser Netzwerk erhalten russische Unternehmen einen Marktzugang." Weitere Spaces in Moskau sowie in anderen russischen Städten sind bereits in Planung.



Maria Uvarova, Managing Director bei Telegraph, fügt hinzu: "Die Übernahme durch rent24 gibt uns ganz neue Möglichkeiten. Als Teil einer globalen Gruppe mit Spaces auf drei verschiedenen Kontinenten ist das große Netzwerk an Standorten für Vielreisende ein echtes Argument. rent24 ermöglicht der globalen Startup-Community durch intensive Vernetzung und direkte Kommunikation untereinander zusätzliche Entwicklungsmöglichkeiten." Um die weltweiten Standorte besser untereinander zu vernetzen, entwickelt rent24 eine eigene Blockchain Plattform, PRIMARY, über die Nutzer miteinander in Kontakt treten und Dienstleistungen austauschen können.



Über rent24



rent24 ist ein weltweit operierender Anbieter von Coworking und Coliving Spaces. Hier finden Mitglieder eine Community, in der sie arbeiten, lernen, sich austauschen und Geschäfte machen können. Mit verschiedenen Restaurantketten und einem eigenen Fitnesskonzept bietet das Unternehmen eine Rundumversorgung für alle Lebensbereiche. rent24 betreibt aktuell 35 Standorte auf drei Kontinenten (Stand Juli 2018). Ab August startet ein ICO für eine eigene Blockchain Plattform. Weitere Informationen unter www.rent24.com und unter www.primary.io.



