FRANKFURT (Dow Jones)--In Deutschland hat es im zweiten Quartal 2018 nach Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) so viele offene Stellen wie nie zuvor gegeben. Laut IAB waren rund 1,21 Millionen Stellen unbesetzt. Das waren 25.000 mehr als im ersten Quartal und 115.000 mehr als im zweiten Quartal 2017.

Das Verhältnis von sofort zu besetzenden offenen Stellen und sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung, die so genannte Vakanzrate, betrug 2,8 Prozent. Auf 100 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte kamen demnach fast drei offene Stellen. Im Jahr 2012 waren es zwei gewesen. Die Personalnachfrage ist somit deutlich gewachsen.

Mit 3,2 Prozent lag die Vakanzrate im Osten Deutschlands höher als in Westdeutschland (2,7 Prozent). "Für viele Betriebe in Ostdeutschland ist es nicht einfach, ein konkurrenzfähiges Lohnniveau zu bieten. Hinzu kommt, dass die jahrzehntelange Ost-West-Abwanderung von jungen Menschen ihre Spuren hinterlassen hat", erklärte IAB-Arbeitsmarktforscher Alexander Kubis.

Die Zahl der Arbeitslosen je offener Stelle ist in Ostdeutschland allerdings nach wie vor größer als in Westdeutschland: In Ostdeutschland gibt es rechnerisch 2,1 Arbeitslose je offener Stelle, in Westdeutschland liegt die entsprechende Zahl wie im Bundesdurchschnitt bei 1,9.

