Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Swiss Re nach Halbjahreszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Nach den weitgehend "in line" ausgefallenen bereinigten Kennziffern des Rückversicherers habe er nur leichte Korrekturen an seinen Prognosen vorgenommen, schrieb Analyst Paris Hadjiantonis in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der in Aussicht gestellte Börsengang des Lebensversicherungs-Abwicklers ReAssure könnte als Kurstreiber fungieren./edh/ag Datum der Analyse: 07.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0091 2018-08-07/14:06

ISIN: CH0126881561