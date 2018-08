Den positiven Startschuss für eine kleine Rally lieferten aber bereits die Quartalszahlen vom 1. August und konnte das Wertpapier von T-Mobile US über die Julihochs von 62,09 US-Dollar anheben. Das Ganze spielte sich bislang aber noch in einer nahezu einjährigen Seitwärtsspanne zwischen 55,90 US-Dollar und grob 66,00 US-Dollar ab. Erst mit der gestrigen Nachricht schoss die Aktie an die obere Handelsspanne und könnte durch einen weiteren Käuferzulauf sogar darüber springen. Die nächsten Ziele ließen sich dann an den Jahreshochs aus 2017 ableiten und können für ein Long-Investment nur zu gut herangezogen werden.

Meldung von 01. August 2018: T-Mobile US übertraf im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Anteilsschein von 0,92 US-Dollar die Analystenschätzungen von 0,87 US-Dollar. Der Umsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...