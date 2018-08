Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Continental nach Ziel von 222 auf 205 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Sascha Gommel passte sein Bewertungsmodell in einer am Dienstag vorliegenden Studie an das maue zweite Quartal an. Er kürzte seine Prognosen für das zweite Halbjahr. Durch die neue Konzernstruktur sieht er kein Potenzial für eine Neubewertung der Aktie./ag/tih Datum der Analyse: 07.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0102 2018-08-07/14:23

ISIN: DE0005439004