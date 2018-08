David Landgrebe hat am 01.08.2018 die Position des Head of Shipping bei der Dr. Peters Group übernommen. Von Hamburg aus soll er in der Position des Geschäftsführers die maritimen Aktivitäten der Dr. Peters Group steuern und weiterentwickeln. Er verantwortet sowohl den Ausbau der operativen Reedereiaktivitäten ...

