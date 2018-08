Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Uniper nach Zahlen zum ersten Halbjahr von 24,10 auf 23,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Auf operativer Basis hätten diese die Konsensprognosen verfehlt, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er passte seine Schätzungen entsprechend an. Das Kursziel bewerte den konventionellen Energieerzeuger und -händler zum Teil unter dem Aspekt von Fusionen und Übernahmen sowie auf der Basis der einzelnen Konzernteile./bek/ag Datum der Analyse: 07.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0105 2018-08-07/14:52

ISIN: DE000UNSE018