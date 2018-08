Mit Monsanto hat Bayer den Unkrautvernichter Glyphosat übernommen. Das bringt Ärger: In Brasilien setzt ein Gericht den Einsatz der Chemikalie aus. In den USA entscheidet die Justiz darüber, ob sie krebserregend ist.

In diesen Tagen soll das Urteil fallen. In San Francisco entscheidet ein Gericht darüber, ob Glyphosat - eines der wichtigsten Produkte des US-Herstellers Monsanto - krebserregend ist. Kläger ist Dewayne "Lee" Johnson, ehemals Platzwart an einer Schule in Kalifornien. Johnson leidet seit 2014 an Lymphdrüsenkrebs. Für seine Erkrankung macht er Glyphosat verantwortlich, das er einst über den Schulrasen spritzte.

Johnsons Anwälte wollen beweisen, dass die Konzern-Manager von der Gefährlichkeit ihres Mittels wussten und versucht haben, entsprechende wissenschaftliche Studien zu manipulieren. Monsanto - und damit der neue Eigentümer Bayer - bestreitet die Vorwürfe.

Tatsächlich dürfte es Johnson und den Anwälten schwerfallen, einen wissenschaftlichen Beweis zu liefern, dass Glyphosat Krebs auslöst. Weltweit gibt es nur eine Studie, die einen entsprechenden Zusammenhang sieht. Sie stammt von der Internationalen ...

