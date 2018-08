Nikkei (JAP225) könnte Ausbruch aus Konsolidierung vornehmen EURUSD unterschreitet untere Grenze des Dreiecksmusters Kupfer (COPPER) bemüht sich um Bodenbildung

NIKKEI Während sich die US-Aktienindizes weiter in Richtung Allzeithochs bewegen, bleibt der japanische Nikkei (JAP225) innerhalb seines Konsolidierungsbereichs gefangen, der in diesem Frühjahr begonnen hat. Die Handelsspanne hat sich in letzter Zeit verringert und der Index wird nahe dem relevanten Widerstand bei 23.000 Punkten gehandelt. Darüber hinaus notieren wir nun etwas oberhalb der 50er- und 200-Tage-Linie (SMA), so dass es nur eine Frage der Zeit sein dürfte, bis wir einen stärkeren Impuls sehen. Das erste Signal, das auf eine mögliche Rückkehr der Marktbullen hindeuten könnte, wäre ein Bruch der Abwärtslinie. Diese ist an den Hochs von Mai, Juni und Juli zu ziehen. Dennoch bleibt die psychologisch wichtige Marke von 23.000 Punkten entscheidend. Eine weitere Aufwärtsbewegung des USDJPY könnte wiederum von Vorteil ...

Den vollständigen Artikel lesen ...