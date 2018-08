Deutscher Aktienmarkt führt Gewinne bei europäischer Eröffnung an Deutsche Industrieproduktion enttäuschte im Juni und bestätigt konjunkturelle Abschwächung Commerzbank (CBK.DE): Höherer Gewinn und Umsatz, Gewinnmargen schrumpfen jedoch, Aktie unter Druck

Die europäischen Aktienmärkte haben den Handelstag deutlich höher begonnen, nachdem in Asien gute Gewinne zu beobachten waren. Nach der ersten Handelsstunde führte der DE30 mit einem Plus von knapp 0,8% die Gewinne an. Beachten Sie, dass die bessere Stimmung bei deutschen Anlegern nicht von den neuesten Produktionsdaten aus der Heimat stammen dürfte. Gestern enttäuschten bereits die Auftragseingänge in der Industrie. Auch die Industrieproduktion für Juni fiel heute unterdurchschnittlich aus, da die Zahlen weit hinter den Erwartungen zurückblieben. Im Monatsvergleich fiel die Industrieproduktionen um 0,9% zurück und übertraf den erwarteten Rückgang von 0,5% fast um das Doppelte. Im Jahresvergleich verfehlte der Anstieg von 2,5% deutlich den Konsens von 3%. Wenn man sich die Details der Veröffentlichung anschaut, kann man schlussfolgern, dass die schwächere Produktionszahl hauptsächlich auf externe Schwächen zurückzuführen ist. Beachten Sie, dass der Rückgang des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...