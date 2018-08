Frankfurt (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen Monaten suchte man vergebens eine klare Linie bei den Konjunkturindikatoren, so die Analysten der DekaBank. Auf kräftige Anstiege seien entsprechende Rückgänge und umgekehrt gefolgt. Sei in einem Monat der eine Indikator gestiegen, so sei dafür ein anderer gesunken. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...