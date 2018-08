Smart Label übernehmen häufig die Lokalisierung beziehungsweise Identifizierung von Gütern. Der RFID-Tag speichert und sendet an einen Reader Statusinformationen in Echtzeit (Track & Trace), so dass eine konsistente Sendungsverfolgung möglich ist. E-Paper basierte Smart Label sind vor allem dann eine effiziente Alternative zu Papieretiketten, wenn die gekennzeichneten Produkte überwacht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...