BERLIN (Dow Jones)--Die deutsche Industrie hat die Bundesregierung bei der geplanten Verschärfung des Investitionsschutzes zu Augenmaß aufgefordert. "Deutschland ist auf ein offenes Investitionsklima angewiesen", erklärte BDI-Hauptgeschäftsführer Joachim Lang am Dienstag in Berlin. Das Kapital werde heute zunehmend von den dynamischen Wachstumsmärkten der Schwellenländer angezogen. "Eine kluge Wirtschaftspolitik muss sich darum kümmern, attraktiv für Investoren zu bleiben", meinte Lang.

Lang reagierte damit auf Regierungspläne, die Hürden für Übernahmen europäischer Firmen vor allem durch chinesische Investoren deutlich höher zu legen. Derzeit kann die Regierung nach Außenwirtschaftsverordnung eine geplante Übernahme prüfen und notfalls untersagen, wenn ein fremdes Unternehmen 25 Prozent übernehmen will. Diese Schwelle soll auf 15 Prozent gesenkt werden. Die Bundesregierung arbeitet allerdings schon seit Monaten an diesem Vorhaben und kommt nicht recht voran.

Der BDI erklärte, es sei gut, dass Schwarz-Rot für klare Verhältnisse sorgen wolle. Investoren bräuchten Rechtssicherheit. Eine Absenkung der Prüfschwelle müsse aber "auf sensible sicherheitsrelevante Bereiche beschränkt werden und sich strikt am Schutz der nationalen Sicherheit orientieren." Entsprechende Vorschriften finden sich in der aktuellen Außenwirtschaftsverordnung.

Ausländische Investoren seien wichtig für den Standort Deutschland, erklärte der BDI. Fast drei Millionen Menschen arbeiteten hierzulande für Unternehmen in ausländischer Hand.

August 07, 2018 09:13 ET (13:13 GMT)

