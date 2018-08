Die Baader Bank hat die Einstufung für Medigene nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 22 Euro belassen. Das zweite Quartal sei für das Biotechnologie-Unternehmen robust verlaufen, schrieb Analyst Bruno Bulic in einer ersten Reaktion am Dienstag. Die Zahlen seien besser als erwartet ausgefallen. Dies habe vor allem an Einmaleffekten sowie an geringer als für 2018 veranschlagten Kosten für klinische Versuche gelegen./ck/bek Datum der Analyse: 07.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A1X3W00