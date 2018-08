Die Baader Bank hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen und einer angehobenen Prognose für den Jahresumsatz von 96,50 auf 100,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Konsumgüterhersteller habe starke Umsatzzahlen für das zweite Quartal ausgewiesen, schrieb Analyst Andreas von Arx in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Ziel für den Umsatz 2018 erscheine aber nach wie vor konservativ. Der Experte hob wegen des höher als erwarteten organischen Wachstums seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie bis 2020 an und damit auch das Kursziel./ck/bek Datum der Analyse: 07.08.2018 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0123 2018-08-07/15:52

ISIN: DE0005200000