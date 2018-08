BERLIN (Dow Jones)--Der Ost-Ausschuss der deutschen Wirtschaft wird künftig vom Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) mitgetragen. Ein entsprechender Beschluss fiel den Angaben zufolge am Dienstag in Berlin. Der DIHK ist damit neben dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), dem Bundesverband Deutscher Banken, dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), der Außenhandelsvereinigung des Deutschen Einzelhandels (AVE), dem Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) und dem Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) der siebte Trägerverband.

Zu den gemeinsamen Projekten, die Ost-Ausschuss und DIHK aktuell gemeinsam vorbereiten, gehören Wirtschaftskonferenzen am 26. September in Serbien und eine große Ukraine-Konferenz im Herbst in Berlin. An dieser wird den Angaben zufolge voraussichtlich auch Kanzlerin Angela Merkel teilnehmen.

