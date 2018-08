Berlin/Lissabon (ots) - "Neben der Mercedes Benz-Arena in Shanghai und dem Allianz Parque in Sao Paulo ist das Estádio da Luz ein weiterer Meilenstein für den Sport & Hospitality-Bereich der KOFLER GROUP. Wir übernehmen als Food- und Beverage-Partner die Hospitality im gesamten Stadion und erweitern damit unser Portfolio in Europa", erklärt KP Kofler, CEO und Gründer der KOFLER GROUP. Zeitgleich mit der neuen Partnerschaft kommuniziert das Unternehmen auch die Gründung von KOFLER PORTUGAL.



Die Partnerschaft mit dem Fußballstadion des Clubs Benfica Lissabon startet mit dem Saison-Start am 7. August 2018. Der Hospitality-Anbieter KOFLER PORTUGAL übernimmt zusätzlich zum Food-Angebot während der Spiele auch die zwei Restaurants im Stadion, die jeweils über eine Kapazität von 180 Personen verfügen und auch außerhalb der Spiele geöffnet sind. Darüber hinaus bespielt das Unternehmen künftig 29 Food-Stände und 20 mobile Kiosks, 6 VIP-Lounges für bis zu 2.000 Gäste sowie 154 SkyBoxes.



"Wir arbeiten sehr eng mit dem Club zusammen, um ein spannendes Food-Konzept für Fans und Stadion-Besucher zu kreieren. Vorrangig werden wir uns dabei auf simple traditionelle, portugiesische Speisen konzentrieren, zubereitet aus regionalen Zutaten. Wir arbeiten mit lokalen Anbietern zusammen, um einen authentischen und nachhaltigen Geschmack zu kreieren", beschreibt KP Kofler das Food-Angebot im Stadion.



Anfang nächsten Jahres sollen die Restaurants fertig gestellt sein und in Partnerschaft mit bekannten lokalen Chefs eröffnet werden. Das Team der KOFLER GROUP, das über fundierte Erfahrung im Bereich Stadion- und Sport Hospitality verfügt, blickt gespannt und mit Vorfreude auf das neue Projekt in Portugal.



Über KOFLER GROUP:



Die internationale Unternehmensgruppe KOFLER GROUP mit Niederlassungen in den fünf größten deutschen Städten sowie in London, Lissabon, St. Petersburg, Moskau, Sao Paulo, Shanghai und Tokio agiert weltweit und bietet Lösungen im Bereich Event Catering, Restaurants, Sports Hospitality und Legacy Business an. Das Unternehmen beschäftigt rund 450 Mitarbeiter in sieben Ländern auf drei Kontinenten. In Deutschland ist das Premium-Cateringunternehmen als KOFLER & KOMPANIE bekannt, das 1991 von KP Kofler gegründet wurde.



