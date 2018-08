Vancouver, British Columbia (ots/PRNewswire) -



Pivot Pharmaceuticals Inc (http://www.pivotpharma.com/). (CSE: PVOT (http://thecse.com/en/listings/life-sciences/pivot-pharmaceutica ls-inc)) (QTCQB: PVOTF (https://www.otcmarkets.com/stock/PVOTF/quote)) (FRA: NPAT (https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/summary's=NPAT:FRA)) ("Pivot" oder das "Unternehmen") freut sich, bekanntzugeben, mit dem in Israel ansässigen Unternehmen SoluBest Ltd. eine endgültige Vereinbarung für den Erwerb der Rechte zur Nutzung, Entwicklung und Vermarktung seiner patentierten oralen Verabreichungstechnologie Solumer ("Solumer") für die verbesserte Bioverfügbarkeit, Lieferung und Kommerzialisierung von Cannabidiol (CBD), Tetrahydrocannabinol (THC) und anderen Produkten auf Bio-Cannabis-Basis unterzeichnet zu haben.



Höhepunkte:



- Pivot erwirbt weltweite Rechte für orale Verabreichungstechnologie Solumer; - aktive Verfolgung von Möglichkeiten mit multinationalen Lebensmittel-, Getränke- und Gesundheitsunternehmen; - SoluCBD und SoluTHC: Inhaltsstoffe für neue Kategorie von nicht-alkoholischen mit Cannabis angereicherten Getränken; - ideal geeignet für mit Cannabis angereicherte Getränke; vollständig löslich, geruchlos und geschmacklos; - kostengünstig und deutlich verbesserte Bioverfügbarkeit; zuverlässig und konsistente Formulierungen



Die patentierte (https://patentimages.storage.googleapis.com/9c/9e /ff/fbc8a36f018818/US9254268.pdf) und vielseitige Technologie Solumer wurde von SoluBest Ltd. entwickelt, um die Löslichkeit, Bioverfügbarkeit und physikalische Stabilität von Arzneimittelsubstanzen mittels Submikrontechnologie zu maximieren. Dies ermöglicht SoluBest durch ein Sprühtrocknungsverfahren klare Pulverformulierungen zu gewinnen. In präklinischen Versuchen konnte nachgewiesen werden, dass Submikrontechnologie die Bioverfügbarkeit erheblich erhöht und somit die Arzneimittelwirkung steigert. Freisetzungsprofile in instestinalen Medien zeigen eine hohe Freisetzungsrate und Sättigungslöslichkeit, was eine verbesserte Arzneimittelaufnahme bewirkt, die 10 bis 15 Mal höher ist, als jene bei kontrollierter Freisetzung.



Dr. Galia Temtsin Krayz, CEO von SoluBest und Miterfinderin des Patents, kommentierte: "Wir sind über die Partnerschaft mit Pivot, zur Monetarisierung unseres bedeutenden Patents hocherfreut. Mit fortschreitender Entwicklung der Cannabisindustrie werden differenziertere Produkte, die tatsächlich wirken, rasch Marktanteile gewinnen. Nach den jüngsten Tests der Solumer-Lösung besteht kein Zweifel mehr, dass diese Technologie bahnbrechend ist und zu dem Standard werden wird, den andere zu erreichen versuchen werden. Das Team für Formulierungen von Pivot hat bereits potenzielle Anwendungsbereiche für Solumer in mehreren Produkten identifiziert und Verbraucher werden von den Resultaten beeindruckt sein."



Dr. Joseph Borovsky, Executive Vice-President für Produktentwicklung bei Pivot, sagte: "Ich möchte SoluBest meinen herzlichen Dank dafür aussprechen, dass sie Pivot die Solumer-Technologie anvertrauen. Wir haben nun zwei unverwechselbare Öl-zu-Pulver-Technologien sichergestellt, die sich wunderbar für den Lebensmittel-, Getränke- und Gesundheitssektor eignen, wodurch unsere Produktpalette durch einige Ergänzungen bereichert wird. Der Lebensmittelmarkt wird Kunden nicht-rauchbare Produkte bieten, ohne auf die Vorteile von Cannabinoiden verzichten zu müssen."



"Die Ergänzung durch Solumer verstärkt unsere Position für eine Zusammenarbeit mit multinationalen Unternehmen für die Einführung von nicht-alkoholischen mit Cannabis angereicherten Getränken auf dem Verbrauchermarkt. Pivot verfügt über das umfassendste Portfolio an Plattformtechnologien für die Formulierung und Bereitstellung von Cannabinoiden im Cannabis-Nischenmarkt", so Dr. Patrick Frankham, CEO von Pivot. "Auch während unserer Vorbereitung der Vermarktung von Pivots branchenführender Pipeline an Folgeprodukten, verfolgen wir weiterhin die aggressive Umsetzung unseres Geschäftsplans."



2016 machten essbare Cannabinoide etwa 16 % des US-Umsatzes von Cannabisprodukten aus.[1] Laut der Cannabiz Consumer Group könnten mit Cannabis angereicherte Getränke bei Legalisierung außerdem eine Marktchance im Wert von 15 Millionen USD darstellen.[2]



Informationen zu SoluBest Ltd.



SoluBest Ltd. spezialisiert sich auf die Entwicklung kundenspezifischer Formulierungen und Pilotproduktionsdienste von der Entdeckung und präklinischen Phasen bis hin zur frühen klinischen Prüfung und Scale-up. SoluBest wurde 2001 gegründet, um eine leicht integrierbare Plattform zum Lösen eines der dringlichsten Probleme der Pharma-Industrie zu entwickeln: die Unlöslichkeit von Arzneimitteln. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen http://www.solubest.com.



Informationen zu Pivot Pharmaceuticals Inc.



Pivot Pharmaceuticals Inc. ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich der Entwicklung und Kommerzialisierung therapeutischer Arzneimittel und Nutrazeutika mittels innovativer Plattformtechnologien für Medikamentenverabreichung widmet. Der zu hundert Prozent im Besitz von Pivot befindliche Geschäftsbereich für Cannabisprodukte für medizinische Zwecke, Pivot Green Stream Health Solutions Inc. ("PGS" oder "Pivot Green Stream"), betreibt die Forschung, Entwicklung und Vermarktung von Nahrungsergänzungsmitteln und Arzneimitteln auf Cannabinoidbasis. Pivot Naturals, LLC, ein hundertprozentiges Tochterunternehmen von Pivot mit Sitz in Costa Mesa, Kalifornien, produziert fertige Cannabis-Pulverprodukte, wie z. B. Lebensmittelzusatzstoffe, Kapseln, Massenpulver und Stickpacks, für den kalifornischen Markt. PGS hat weltweit Rechte für die "RTIC" Ready-To-Infuse Cannabis-Pulver-zu-Öl-Technologie und Thrudermic Transdermal Nanotechnology (transdermal), BiPhasix Transdermal Drug Delivery Plattformtechnologie (topisch), Solmic SolubilisationTechnology (oral) und die orale Verabreichungstechnologie Solumer sowie eine Option auf die weltweiten Rechte für TriVair Nasal and Pulmonary Breath-Propelled Drug Delivery Systems für die Lieferung und Vermarktung von Cannabinoid-, Cannabidiol (CBD)- und Tetrahydrocannabinol (THC)-basierten Produkten erworben. Bitte besuchen Sie für weitere Informationen http://www.PivotPharma.com.



Warnhinweis



Ausgenommen der in dieser Mitteilung enthaltenen historischen Informationen handelt es sich bei den hier dargestellten Aspekten um zukunftsgerichtete Aussagen, die gewisse Risiken und Unsicherheiten beinhalten, aufgrund derer die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Worte wie antizipieren, glauben, schätzen, erwarten, beabsichtigen und ähnliche Ausdrücke bezeichnen in Bezug auf Pivot Pharmaceuticals Inc., Pivot Green Stream Health Solutions Inc., Pivot Naturals, LLC, SoluBest Ltd. oder deren Geschäftsführung zukunftsgerichtete Aussagen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den aktuellen Ansichten der Geschäftsführung sowie auf Annahmen, die von der Geschäftsführung gemacht wurden, und Informationen, die dieser momentan zugänglich sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund bestimmter Faktoren wesentlich von denen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen in Erwägung gezogen werden, einschließlich der Nichterfüllung der von der CSE oder anderen Wertpapierregulierungsbehörden auferlegten Bedingungen, der Höhe der Geschäfts- und Konsumausgaben, der Umsatzzahlen für Produkte von Pivot, Aussagen bezüglich interner Erwartungen, des Wettbewerbsumfelds der Branche, Pivots Kapazitäten für den weiteren Ausbau seiner Geschäftstätigkeiten, der Höhe der durch Pivots Expansionsbemühungen entstandenen Kosten, der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in der Branche sowie der finanziellen Stärke von Pivots Kunden und Lieferanten. Pivot übernimmt keinerlei Verpflichtung zur Aktualisierung solcher zukunftsgerichteten Aussagen. Investoren werden außerdem angewiesen, sämtliche anderen Risiken und Ungewissheiten zu berücksichtigen.



