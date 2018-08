Watts Miners bringt die stärkste Krypto-Schürfausrüstung auf den Markt DGAP-News: Watts Miners / Schlagwort(e): Sonstiges Watts Miners bringt die stärkste Krypto-Schürfausrüstung auf den Markt 07.08.2018 / 16:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Watts Miners bringt die stärkste Krypto-Mining-Ausrüstung auf den Markt NEW YORK, USA - Media OutReach - 6. August 2018 - Watts Miners ( www.wminers.com), ein Hersteller von hochqualitativen Kryptowährungs-Minern mit beispielloser Hashpower, gab heute bekannt, dass er sich kontinuierlich zum nächsten großen Namen im boomenden globalen Kryptowährungsmarkt entwickelt. Die Firma hat kürzlich drei wegweisende Krypto-Miner herausgebracht, die mit fortschrittlicher ASIC-Chiptechnologie entwickelt wurden. Jeder dieser Miner ist fähig, Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Monero und Dash zu schürfen und sie weisen alle eine außergewöhnliche Hashpower auf, die von keinem anderen Miner auf dem Markt erreicht wird. Diese einfach zu bedienenden Miner haben sich aufgrund ihrer Fähigkeit, sich innerhalb eines Monats vollständig für die Benutzer zu amortisieren, weltweit einen Namen gemacht Obwohl das Schürfen von Kryptowährungen für viele Krypto-Enthusiasten heutzutage alltäglich geworden ist, war das Einfahren von schnellen und sicheren Profiten noch nie ein einfacher Vorgang. Darüber hinaus kann das Gewinnpotenzial eines Miners erheblich durch hohe Anlaufkosten, Stromkosten sowie Schwierigkeiten beim Schürfen beeinträchtigt werden. Watts Miners hat diese Beschränkungen durch die Entwicklung von Multi-Algorithmen-Minern mit außergewöhnlich hoher Hashpower und geringem Energieverbrauch in Angriff genommen. Für diejenigen, die mit dem Begriff Hashpower nicht vertraut sind: mit diesem Wert wird die Leistung eines Miners gemessen. Eine höhere Hashpower bedeutet, dass mehr Prozessorleistung zur Verfügung steht, um die verschiedenen Hash-Algorithmen zu lösen, die mit der Erzeugung neuer Kryptowährung als Belohnung für die Ermöglichung der Transaktionen im Netzwerk verbunden sind. "Unser Ziel war es nicht nur, die besten, benutzerfreundlichen Miner zu erschaffen, sondern auch unseren Kunden die beste Investitionsrendite zu sichern", so Nancy Lopez, Chief Financial Officer von Watts Miners. "Heute können wir stolz verkünden, dass unsere Schürfausrüstung in Bezug auf Power, Effizienz und Rentabilität die Beste auf dem Markt ist." Nachstehend werden einige der attraktivsten Eigenschaften der neuen Kryptowährungs-Miner von Watts Miners aufgeführt: - Außerordentliche Hashpower von bis zu 1000 TH/s für Bitcoin, 200 GH/s für Litecoin, 28 GH/s für Ethereum, 6,8 TH/s für Dash und 1200 KH/s für Monero - Niedriger Energieverbrauch von 800W±10%, 1200 W± und (1200W±10%) x4 für alle drei Produkte - Geräuschpegel von weniger als 45 dB - Lebensdauer von mehr als 70.000 Stunden Dauerbetrieb - Betriebstemperatur von 10 C bis 45 C - Geräuschloses Original-Wasserkühlsystem von Watts Miners - Anpassbare Lösungen für große Mining Farms - Möglichkeit zur Installation in Wohngebieten Um mehr über Watts Miners und das moderne Produktportfolio der Firma zu erfahren, besuchen Sie uns auf: https://wminers.com Über Watts Miners: Watts Miners ist ein Hersteller von hochqualitativen Krypto-Minern, die eine extrem hohe Hashpower entwickeln, ohne dabei eine Menge Energie zu verbrauchen. Sein Team setzt sich aus mehreren hochkarätigen Experten von renommierten Unternehmen wie Samsung, Microsoft, IBM und vielen anderen zusammen. Das Unternehmen hat seine Zentrale in New York und verfügt zurzeit über Produktionsstätten in den USA, Deutschland, China und Russland. Kontakt: Nancy Lopez Watts Miners Inc. Mobil: +929-220-9148 Email: nancy@wminers.com 07.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 711749 07.08.2018

