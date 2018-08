Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Das Quartier Belvedere Central - kurz: QBC - ist um einen fertig gestellten Bauteil reicher, so die UBM Development AG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das Wohnprojekt "Wohnen im QBC" umfasst 140 frei finanzierte Eigentumswohnungen auf elf Geschoßen und wurde im Juni diesen Jahres fertig gestellt. Bereits Mitte Juli waren alle Wohnungen verkauft. Ein Großteil der Flächen wurde bereits an die neuen Eigentümer erfolgreich übergeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...