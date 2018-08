Braunschweig (www.anleihencheck.de) - Volkswagen Finanzdienstleistungen mit erfolgreichem ersten Halbjahr - AnleihenewsDie Volkswagen Finanzdienstleistungen haben mit 1,231 Milliarden Euro (Vorjahr 1,165 Milliarden Euro) per 30. Juni 2018 ihr bisher bestes Operatives Halbjahresergebnis erzielt, so die Volkswagen Finanzdienstleistungen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...