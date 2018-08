Der Euro hat am Dienstagnachmittag seine Verlaufsgewinne gegenüber dem US-Dollar behauptet und weiter knapp über der Marke von 1,16 US-Dollar notiert. Kurz nach 16.00 Uhr stand er bei 1,1602 Dollar.Am Nachmittag verlief der Handel weiter ruhig. In den USA standen am Nachmittag nur mehr die Ergebnisse der Job Openings and ...

Den vollständigen Artikel lesen ...