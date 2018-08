New York - Die Wall Street hat am Dienstag ihre jüngsten Gewinne ausgebaut. Unterstützung komme von der guten Stimmung unter den Anlegern in Asien und Europa sowie von der bisher überwiegend erfreulich verlaufenen Berichtssaison der Unternehmen, sagten Börsianer.

Der Dow Jones Industrial legte im frühen Handel um 0,62 Prozent auf 25'659,92 Punkte zu. Damit bewegt sich der US-Leitindex wieder auf dem Niveau von Ende Februar.

Der marktbreite S&P 500 rückte um 0,38 Prozent auf 2861,28 Punkte vor. Für den technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 ging es um 0,37 Prozent auf 7466,16 Punkte hoch.

Der US-Aktienmarkt befinde sich derzeit in einem Tauziehen zwischen Politik und fundamentalen Faktoren, schrieb Marktstratege David Lebovitz vom Vermögensverwalter J.P. Morgan Asset Management. Einerseits mahnten eskalierende ...

Den vollständigen Artikel lesen ...