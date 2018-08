Irving, Texas (ots/PRNewswire) - Darling Ingredients Inc. (NYSE: DAR) wird am Donnerstag, den 9. August 2018, eine Telefonkonferenz und einen Webcast durchführen, um die Finanzergebnisse des zweiten Quartals 2018 zu erörtern. Die Telefonkonferenz wird um 8:30 Uhr Eastern Time (Ostküstenzeit USA) beginnen und von Herrn Randall Stuewe, CEO und Vorstandsvorsitzender, sowie Herrn Brad Phillips, EVP und Chief Financial Officer, moderiert. Das Unternehmen stellt darüber hinaus auf seiner Website im Abschnitt "Investor Relations" eine Folienpräsentation bereit, die die formale Präsentation des Managements ergänzt. Die zugehörige Pressemitteilung wird nach Börsenschluss am 8. August 2018 veröffentlicht werden.



Aufgrund der erfahrungsgemäß hohen Anruferzahl bietet das Unternehmen den Teilnehmern die Möglichkeit, sich im Voraus für die Telefonkonferenz über folgenden Link zu registrieren: http://dpregister.com/10122304



Registrierte Teilnehmer erhalten eine E-Mail mit einem Kalendereintrag und die Konferenz-Telefonnummer mit PIN, sodass sie sich am 9. August 2018 direkt einwählen können.



Teilnehmer, die sich nicht vorab registrieren möchten, können 844-868-8847 (von den USA aus) oder 412-317-6593 (von allen anderen Ländern aus) anrufen und um Weiterleitung zur Darling Ingredients-Telekonferenz bitten. Zwei Stunden nach Abschluss der Telekonferenz und bis zum 16. August 2018 steht eine Aufzeichnung der Konferenz zur Verfügung. Diese ist über 877-344-7529 (USA), 855-669-9658 (Kanada) und 412-317-0088 (international) mit dem Zugangscode 10122304 abrufbar. Der Live-Webcast und die archivierte Aufzeichnung werden ebenfalls auf der Unternehmenswebsite unter http://ir.darlingii.com bereitgestellt.



Informationen zu Darling



Darling Ingredients Inc. ist ein global tätiger Entwickler und Produzent von nachhaltigen natürlichen Bestandteilen aus essbaren und nichtessbaren Bio-Nährstoffen, der eine große Bandbreite von Inhaltsstoffen und kundenspezifischen Spezialerzeugnissen für die Branchen Pharma, Nutrazeutika, Lebensmittel, Tiernahrung, Futtermittel, Industrie, Kraftstoffe, Bioenergie und Düngemittel erzeugt. Mit Standorten auf fünf Kontinenten verwertet das Unternehmen alle Komponenten von tierischen Nebenprodukten und transformiert sie in häufig eingesetzte Bestandteile und Spezialinhaltsstoffe wie zum Beispiel Gelatine, Speisefette, Futtermittelfette, Tierproteine und -mehle, Plasma, Tierfutterzutaten, organische Düngemittel, Altspeisefett, Ausgangsmaterialien für Kraftstoffe, umweltfreundliche Energie, Naturdärme und Häute. Das Unternehmen gewinnt und verarbeitet außerdem recycelte Öle (Altspeiseöl und tierische Fette) und Restware aus Bäckereien und wandelt sie in wertvolle Futtermittel und Kraftstoffbestandteile um. Zusätzlich dazu bietet das Unternehmen umwelttechnische Dienstleistungen wie einen Fettabscheider-Service und Entsorgungsleistungen für Gastronomiebetriebe, und Entsorgungsleistungen für feste Abfälle aus der Abwasserbehandlung von industriellen Lebensmittelverarbeitungsanlagen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte im In- und Ausland und ist in drei Industriesegmenten tätig: Inhaltsstoffe für Futtermittel, Inhaltsstoffe für Nahrungsmittel und Inhaltsstoffe für Treibstoffe. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter http://www.darlingii.com.



Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Melissa A. 251 O'Connor Gaither, VP Ridge Blvd., Investor Suite 300 Relations & Global Irving, Communications Texas 75038 Telefon: 972-717-0300



