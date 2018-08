Investoren verlieren das Interesse an türkischen Anleihen, die Abwertung der Lira geht weiter. Das könnte die Banken empfindlich treffen.

Wer in der Türkei lebt und sein Gehalt in der Landeswährung Lira bezieht, der ist arm dran - wortwörtlich. "Alles wird teurer", beschwert sich ein Obstverkäufer in der Istanbuler Innenstadt, "von Lebensmitteln bis zum Benzin." Die Währung des Landes hat seit Jahresbeginn gegenüber dem Dollar fast 40 Prozent an Wert verloren. Das Interesse an türkischen zehnjährigen Staatsanleihen ist derart schwach, dass ihre Rendite inzwischen auf über 20 Prozent gestiegen ist.

Es droht eine Abwärtsspirale, die den Wohlstand der Menschen im Land empfindlich treffen könnte. Wertet die Lira weiter ab und bleibt das Interesse der Investoren gering, rutscht das Land vermutlich in eine tiefe Krise.

Längst spekulieren nach Informationen des Handelsblatts sowohl Analysten als auch Politiker in der Hauptstadt Ankara, dass sich der Internationale Währungsfonds (IWF) gezwungen sehen könnte einzuspringen. Selbst Kapitalkontrollen wären dann wahrscheinlich.

Dabei sieht die Konjunktur auf den ...

