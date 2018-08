Direkt an der wichtigen Bahnstrecke Köln-Frankfurt haben in Siegburg die Dachstühle mehrerer Häuser Feuer gefangen. Das bestätigte am Dienstag ein Sprecher der Feuerwehr Siegburg. Die Züge auf der Strecke wurden nach Angaben der Bahn gestoppt.

Ein Böschungsbrand habe auf die Häuser übergegriffen, sagte ein Polizeisprecher. Es gebe Verletzte, Genaues wisse er noch nicht. Wie es zu dem Feuer kam, sei noch unklar./idt/cd/DP/tos

