Berlin (ots) - Zur Leichtathletik EM in Berlin ergänzt WELT sein Magazin "Vision Gold Runners" um zwei Talks. Moderator ist WELT-Journalist Christian Beilfuß.



Gast der ersten Sendung ist Sebastian Hendel, Deutschlands derzeit erfolgreichster Langstreckenläufer. Der Deutsche Meister über 5.000 und 10.000 Meter ist mit 22 Jahren einer der großen Hoffnungsträger der deutschen Leichtathletik und erlebt gerade das bisher erfolgreichste Jahr seiner Karriere.



Neben den aktuellen EM-Ereignissen im Berliner Olympiastadion beleuchtet Moderator Christian Beilfuß auch ein anderes vieldiskutiertes Thema: Sport und Integration. Hierzu zu Gast ist Boxlegende Ulli Wegner, der sich neben seiner Karriere als Profi-Coach auch für den Sport als Chance zur Integration einsetzt und für sein soziales Engagement das Bundesverdienstkreuz erhielt.



"Vision Gold Runners Talk" am 9. und 10. August um 18:25 Uhr auf WELT



