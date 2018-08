Frankfurt - An den türkischen Finanzmärkten mehren sich die Zeichen einer ernsten Krise. Während der Kurs der Landeswährung auf immer neue Tiefststände zum US-Dollar und zum Euro fällt, erreichte die Rendite für türkische Staatsanleihen erneut ein Rekordhoch. Am Dienstag wurden zehnjährige Staatspapiere mit einer Rendite von bis zu 20,09 Prozent gehandelt. Damit sie in dieser Laufzeit so hoch wie noch nie.

Am frühen Nachmittag kam es bei einer Auktion von türkischen Staatsanleihen ebenfalls zu einem starken Anstieg. Eine Versteigerung von Staatspapieren mit einer Laufzeit von 5 Jahren erbrachte eine Rendite von 22,10 Prozent. Bei der letzten vergleichbaren Auktion am 9. Juli hatte sie nur bei 18,08 Prozent gelegen.

Während es mit den Renditen steil nach oben geht, verliert die türkische Landeswährung immer stärker an Wert. In der Nacht zum Dienstag fiel der Kurs der türkischen Lira im Handel mit dem US-Dollar und zum Euro jeweils erneut auf Tiefststände. Erstmals mussten für einen Euro mehr als ...

