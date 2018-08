Erfurt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die diesjährige "Lollywood"- Wunschfilmaktion auf kika.de ist am 13. Juli 2018 gestartet. Mit fast 150.000 Klicks in den ersten drei Voting-Wochen haben die Zuschauer*innen ihr Programm mitbestimmt. KiKA kann sich außerdem das dritte Mal in Folge mit 17,8 Prozent* als Marktführer behaupten. Unter anderem haben Formate wie "Heidi" (ZDF) und "Garfield" (HR) zum Erfolg beigetragen.



"LOLLYWOOD"-Wunschfilmaktion auf kika.de In den ersten drei Wochen der Mitmachaktion auf kika.de, bei der die Zuschauer selbst das Programm im Sendeformat "LOLLYWOOD" mitbestimmen, hat KiKA 147.284 Klicks gezählt. Die Aktion läuft noch bis zum 24. August im Rahmen des Sommerferien-Programms. Abgestimmt werden kann jeweils sieben Tage lang vor der Ausstrahlung. Die bereits gelaufenen Gewinnerfilme haben am 20. Juli mit "Mister Twister - Eine Klasse macht Camping" (ZDF) einen Marktanteil von 19,5 Prozent und am 27. Juli mit "Trommelbauch" (MDR) einen Marktanteil von 19,4 Prozent erreicht. Der zuletzt am 3. August ausgestrahlte "LOLLYWOOD"-Streifen "Der kleine Nick macht Ferien" (WDR) lief mit einem Marktanteil von 13,2 Prozent.**



Zur weiteren Auswahl für den "LOLLYWOOD"-Sendeplatz freitags um 19:30 Uhr stehen folgende Klassiker und Neuverfilmungen:



Am 10. August 2018



(1) "Das Geheimnis der Mondprinzessin" (ZDF) (2) "Zorro. Aufbruch einer Legende" (KiKA) (3) "Käpt'n Säbelzahn und der Schatz das Lama Rama" (WDR)



Am 17. August 2018



(1) "Mullewapp - eine schöne Schweinerei" (WDR) (2) "Der kleine Rabe Socke - Das große Rennen" (SWR) (3) "Ritter Rost - Das Schrottkomplott" (ZDF)



Am 24. August 2018



Preisgekrönte Filme der Initiative "Der besondere Kinderfilm": (1) "Winnetous Sohn" (ZDF/KiKA) (2) "Auf Augenhöhe" (ZDF/KiKA) (3) "Ente gut" (MDR)



KiKA Marktführer im Juli



Nach den bisher erfolgreichen Sendemonaten Mai und Juni, schließt KiKA auch den Juli mit 17,8 Prozent als Marktführer ab. Die erfolgreichen Animationsserien "Heidi" (ZDF) und "Garfield" (HR) haben mit Spitzenwerten von bis zu 61,5 Prozent und 43,6 Prozent Marktanteil** unter anderem zum Erfolg des Senders beigetragen. Die Doku-Reihe "HobbyMania - Tausch mit mir dein Hobby" erreichte im Schnitt 11,7 Prozent. Unter Preteens ist "Schloss Einstein" (MDR) im Ferienmonat Juli mit 15,1 Prozent eine beliebte Kinder- und Jugendserie bei KiKA.***



Quelle:



TV-Quoten: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK, DAP, Nielsen, ANKORDATA; videoSCOPE, Marktstandard: TV, Basis, sofern nicht anders vermerkt: Marktanteil {TV} in %, Kinder 3-13 Jahre; Stand: 06.08.2018.;*KiKA, 06-21 Uhr; **Einzeltitel und Daten wie angegeben, Heidi, 20.07.2018, 09 Uhr, Garfield, 28.07.2018,19:10 Uhr; ***HobbyMania - Tausch mit mir dein Hobby, 04.07.2018-31.07.2018, 13:45 Uhr, 7 Folgen; Schloss Einstein, 02.07.2018-31.07.2018, mo-fr, 14:10 Uhr in Doppelfolgen, 44 Folgen, Basis bei Schloss Einstein: 10-13 Jahre.



OTS: Der Kinderkanal ARD/ZDF newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6535 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6535.rss2



Pressekontakt: Der Kinderkanal von ARD und ZDF Unternehmenskommunikation Telefon: 0361/218-1827 eFax: 0361/218-291827 Email: kika-presse@kika.de kika-presse.de